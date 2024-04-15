Уайт – о сравнении PFL и UFC: «Вчера в моей гримерке было больше людей, чем на их турнире»

Теги UFC Дана Уайт MMA PFL Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт высмеял посещаемость турниров PFL.

«Сегодня вечером в моей гримерке было больше людей, чем на турнире PFL в пятницу.

Они продавали билеты по формуле: «Купи два и получи еще два бесплатно. Это чертов факт. Если вы идете на подобное, то у вас намечается плохая неделя», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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3 комментария
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Появилась возможность и решил посмотреть последний турнир PFL, чтоб понимать предмет.
Ну такое...
Картинка хорошая, бесспорно. В принципе это и у Беллатора было. Да и условного KSW уже тут все неплохо. Снимать, нарезать, редактировать уже все научились, это факт. Но нету какой-то аутентичности, слишком рафинированно. Как-то все банально, и просто неинтересно.
Не представляю как они будут тягаться с UFC. Ну, поглядим.
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Ответ Экочёрт 4000
ПФЛ1 в позапрошлый четверг был интереснее Это был уровень, на мой вкус, точно выше почти любого непомерного UFC
Хз, я как раз наоборот фанат не номерных эйпексов.
Камерная атмосфера, аутентика настоящего бойцовского клуба, типа "только для своих"
Очень плотненько, бои один за другим, без лишних вставок, промо и рекламы. За что я так не люблю номерники, где можно тупо заснуть на очередном промо, особенно если оно после боя условного Стерлинга.
Ну и интересно смотреть как голодные ньюбы и ноунеймы выбивают себе место под солнышком. На номерниках уже все холенные, с ленцой часто работают.
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