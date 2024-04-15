Уайт – о сравнении PFL и UFC: «Вчера в моей гримерке было больше людей, чем на их турнире»

Дана Уайт высмеял посещаемость турниров PFL.

«Сегодня вечером в моей гримерке было больше людей, чем на турнире PFL в пятницу.

Они продавали билеты по формуле: «Купи два и получи еще два бесплатно. Это чертов факт. Если вы идете на подобное, то у вас намечается плохая неделя», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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