PFL 3: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 20 апреля в Чикаго (Иллинойс) пройдет турнир 3 регулярного сезона 2024 года. Событие возглавит бой в полусреднем весе между и Магомедом Умалатовым.

Где и во сколько смотреть?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Турнир стартует в 01:30 по мск.

Бои турнира:

Андрей Корешков (27-4) – Магомед Умалатов (14-0);

Брендан Лофнейн (26-5) – Педру Карвалью (13-8);

Логан Сторли (15-2) − Шамиль Мусаев (14-0-1);

Тимур Хизриев (14-0) − Бретт Джонс (20-3);

Лореано Старополи (13-5) − Мурад Рамазанов (11-0).

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