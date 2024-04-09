PFL 3: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 20 апреля в Чикаго (Иллинойс) пройдет турнир PFL 3 регулярного сезона 2024 года. Событие возглавит бой в полусреднем весе между Андреем Корешковым и Магомедом Умалатовым.
Где и во сколько смотреть?
Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Турнир стартует в 01:30 по мск.
Бои турнира:
- Андрей Корешков (27-4) – Магомед Умалатов (14-0);
- Брендан Лофнейн (26-5) – Педру Карвалью (13-8);
- Логан Сторли (15-2) − Шамиль Мусаев (14-0-1);
- Тимур Хизриев (14-0) − Бретт Джонс (20-3);
- Лореано Старополи (13-5) − Мурад Рамазанов (11-0).
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