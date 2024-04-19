Минеев и Исмаилов подерутся по правилам бокса 19 июля (ТАСС)
Владимир Минеев и Магомед Исмаилов подерутся по правилам бокса.
Поединок состоится 19 июля в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации боя.
Минеев и Исмаилов встречались дважды. В 2018 году бойцы свели поединок вничью, а в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом.
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Но все может быть, посмотрим)