Минеев и Исмаилов подерутся по правилам бокса 19 июля (ТАСС)

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов подерутся по правилам бокса.

Поединок состоится 19 июля в Москве. Об этом сообщает со ссылкой на источник, близкий к организации боя.

и встречались дважды. В 2018 году бойцы свели поединок вничью, а в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом.

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