Минеев и Исмаилов подерутся по правилам бокса 19 июля (ТАСС)

Теги MMA бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов подерутся по правилам бокса.

Поединок состоится 19 июля в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации боя.

Минеев и Исмаилов встречались дважды. В 2018 году бойцы свели поединок вничью, а в 2021-м Минеев победил техническим нокаутом.

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2 комментария
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Ещё один шанс для Исмаилова, у которого фантомные боли по Минееву? Посмотрим на это интересное противостояние!!!
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Мага активно копит на пенсию)
Шансов по боксу у него вообще не вижу
Но все может быть, посмотрим)
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