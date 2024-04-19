Малыхин – о Коноре: «Он может выйти на бой после бутылки виски – и люди все равно купят билеты»

Анатолий Малыхин рассказал о своем отношении к Конору Макгрегору.

« может пьяным прийти после бутылки виски – и люди купят билеты на него, будут верить в него, приедет куча ирландцев. И это заслуженно. Конор – большой молодец. Он вывел гонорары бойцов на новый уровень.

Когда он выходил в октагон, даже моя собака из будки спрашивала: «Когда будет драться Конор?» Я отвечал: «Включу тебе телевизор, посмотришь». Даже собаки в деревне знали, кто такой Конор!» – сказал тройной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Анатолий Малыхин: «Своими соперниками из UFC без учета наших считаю Джонса и Аспиналла. Остальные даже раунда не продержатся»

Три главных вопроса вокруг возвращения Конора