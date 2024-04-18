Анатолий Малыхин: «Своими соперниками из UFC без учета наших считаю Джонса и Аспиналла. Остальные даже раунда не продержатся»

Теги UFC MMA Джон Джонс Анатолий Малыхин Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Малыхин считает Джонса и Аспиналла для себя единственными соперниками из UFC.

«На данный момент в UFC, не считая наших бойцов, я вижу своими соперниками Джона Джонса и Тома Аспиналла. Всех остальных не считаю соперниками, которые даже раунд продержатся», – сказал тройной чемпион ONE Анатолий Малыхин.

Анатолий Малыхин: «Хочу выйти в один вечер против двух оппонентов. Такого еще никто никогда не делал»

Малыхин − о критике его достижений: «Для кого-то я клоун, химик и мешок. Желаю этим ребятам здоровья и улыбок»

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20 комментариев
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При всё уважении Толян, уровень one именно по правилам ММА очень слабый, думаю любой из топ 10 тебя хлопнет
+27
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+24
Допусти Малыхина до выступления в UFC хоть на один бой, так он в треск допинг-тест провалит. В этом химаре целый коктейль из препаратов найдут, а показатели будут завышены от референсных значений.
+16
-4
+12
Ответ Александр Степанов
Сомневаюсь, что условный Тыбура что-то сможет против Толи. Борьбой не возьмет, удар у Толи мощнее. Думаю в топ-10 Малыхин шороху бы навел. Но конечно он пуха на себя накидывает, там все для него крепкие соперники)
Он на стероидах. Какого шороха он бы там навел? Если его почистить, он в топ-15 не залетит
+13
-1
+12
Ответ Александр Степанов
Сомневаюсь, что условный Тыбура что-то сможет против Толи. Борьбой не возьмет, удар у Толи мощнее. Думаю в топ-10 Малыхин шороху бы навел. Но конечно он пуха на себя накидывает, там все для него крепкие соперники)
Если мне память не изменяет Тыбура многих наших бойцов победил в М-1 вроде
+13
-1
+12
Ответ олдовый манк
При всё уважении Толян, уровень one именно по правилам ММА очень слабый, думаю любой из топ 10 тебя хлопнет
Сомневаюсь, что условный Тыбура что-то сможет против Толи. Борьбой не возьмет, удар у Толи мощнее. Думаю в топ-10 Малыхин шороху бы навел. Но конечно он пуха на себя накидывает, там все для него крепкие соперники)
+19
-7
+12
На словах ты Лев Толстой…
+7
-1
+6
Ответ Александр Степанов
Кого? Дениса Комкина? 😀 и ведь плюсует тебя кто-то) Тыбура побеждал эстонца Смолдарева, латыша Глухова. А например Волкову и Абдурахимову в ГАСе он проиграл.
Смолдарев и Глухов русские
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Че за ноунейм?
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+2
Ответ Александр Степанов
Комментарий скрыт
По каким навыкам? По навыкам смешивания чудо-творожка.
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Ответ заратустра-будрайтис
По каким навыкам? По навыкам смешивания чудо-творожка.
Ну если смотреть бои пятой точкой, то навыков можно и не увидеть, да)
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Ага, конечно)
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В целом в теннисе считаю соперником только Джоковича, остальные у меня и гейма не возьмут.
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Павлович….Алмейда…Кёртис Блейд…Сирил Ган…он думает их выиграет???тот же Туйваса или Деррик Льюис могут его вырубить
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Толян набрасывает с каждым разом все лучше и лучше.
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Подпишись в юфс и докажи это..
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Сирил Ган, Блейдс
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с Льюисом для начала можно было бы попробовать
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