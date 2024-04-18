Анатолий Малыхин: «Своими соперниками из UFC без учета наших считаю Джонса и Аспиналла. Остальные даже раунда не продержатся»

Малыхин считает Джонса и Аспиналла для себя единственными соперниками из UFC.

«На данный момент в UFC, не считая наших бойцов, я вижу своими соперниками Джона Джонса и Тома Аспиналла. Всех остальных не считаю соперниками, которые даже раунд продержатся», – сказал тройной чемпион ONE Анатолий Малыхин.

Анатолий Малыхин: «Хочу выйти в один вечер против двух оппонентов. Такого еще никто никогда не делал»

Малыхин − о критике его достижений: «Для кого-то я клоун, химик и мешок. Желаю этим ребятам здоровья и улыбок»