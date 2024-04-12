«Деньги, которые могут изменить жизнь многих бойцов». Конор поддержал увеличение бонусов на UFC 300

Конор Макгрегор прокомментировал увеличение денежных бонусов на UFC 300.

«Огромный респект и UFC за то, что бонусы будут повышены до $300 тысяч. Деньги, которые могут изменить жизнь многих бойцов. Забота о своих сотрудниках имеет первостепенное значение!

Удачи Дане и команде! В какое захватывающее время мы живем! Желаю всем отличного шоу, дамы и господа», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Лучший способ подготовиться к UFC 300 – наш гайд. Разобрали все бои!

Бонусы на UFC 300 повысят до $300 тысяч