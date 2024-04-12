«Деньги, которые могут изменить жизнь многих бойцов». Конор поддержал увеличение бонусов на UFC 300
Конор Макгрегор прокомментировал увеличение денежных бонусов на UFC 300.
«Огромный респект Дане Уайту и UFC за то, что бонусы будут повышены до $300 тысяч. Деньги, которые могут изменить жизнь многих бойцов. Забота о своих сотрудниках имеет первостепенное значение!
Удачи Дане и команде! В какое захватывающее время мы живем! Желаю всем отличного шоу, дамы и господа», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.
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два поражения от порье наверняка сильно сказались на желании выступать дальше.
эх, а ведь во втором бою очень неплохо доставал порье.