Конор – об анонсе боя с Чендлером: «А вот и я!»
Конор Макгрегор прокомментировал анонс боя с Майклом Чендлером.
Поединок состоится в ночь на 30 июня и возглавит турнир UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
«Эй, а вот и я!» – написал в социальных сетях бывший двойной чемпион промоушена Конор Макгрегор.
Макгрегор не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.
Чендлер в последний раз дрался в ноябре-2022, когда проиграл Порье удушающим приемом.
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