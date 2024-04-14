Конор – об анонсе боя с Чендлером: «А вот и я!»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор прокомментировал анонс боя с Майклом Чендлером.

Поединок состоится в ночь на 30 июня и возглавит турнир UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Эй, а вот и я!» – написал в социальных сетях бывший двойной чемпион промоушена Конор Макгрегор.

Макгрегор не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.

Чендлер в последний раз дрался в ноябре-2022, когда проиграл Порье удушающим приемом.

Макгрегор не планирует завершать карьеру: «Хочу провести четыре боя в этом году. Еще восемь – в следующем»

Яхты, виски, подвеска с изображением Архангела Михаила: 10 вещей, без которых не может жить Конор

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну лично я соскучился по Маку, в любом случае будет весело и до и во время и после боя))
+22
-1
+21
Два кардиомонстра сразятся
+10
-4
+6
Возвращение легенды
+3
0
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Зачем ты мне пишешь, кто тебе сказал что мне интересно твоё мнение?
+2
0
+2
Ответ Мадина Уйгурова
Два кардиомонстра сразятся
бой будет двухраундовый?😂
+2
-1
+1
3 раунда по 1 минуте
0
0
0
Ответ Мадина Уйгурова
Думаю да, во втором кто-то улетит в нокаут
Дилогия легендарного хита “Kimbo Slice vs Dada 5000”
0
0
0
Ответ олдовый манк
Зачем ты мне пишешь, кто тебе сказал что мне интересно твоё мнение?
Да она немного не в себе, всегда неадекватно реагируют когда о Маке положительно пишут
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий