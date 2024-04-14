Конор – об анонсе боя с Чендлером: «А вот и я!»

Конор Макгрегор прокомментировал анонс боя с Майклом Чендлером.

Поединок состоится в ночь на 30 июня и возглавит турнир UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Эй, а вот и я!» – написал в социальных сетях бывший двойной чемпион промоушена .

Макгрегор не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с .

в последний раз дрался в ноябре-2022, когда проиграл Порье удушающим приемом.

Макгрегор не планирует завершать карьеру: «Хочу провести четыре боя в этом году. Еще восемь – в следующем»

Яхты, виски, подвеска с изображением Архангела Михаила: 10 вещей, без которых не может жить Конор