Том Аспиналл: «Боюсь ли я Джонса? Абсолютно»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл признался, что испытывает страх перед Джоном Джонсом.

«Боюсь ли я его? Абсолютно. Я испытываю страх перед всеми своими соперниками. Эти парни – сильнейшие бойцы мира.

Конечно, я боюсь их, но этот страх дает мне энергию. Хочу доказать, что я лучший», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл − о встрече с Джонсом: «Думал, он больше. Я побью его»

Уайт заявил, что победитель боя Джонс − Миочич подерется с Аспиналлом: «Как кто-то из них может не дать шанс Тому?»

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11 комментариев
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Хоть не позорились бы своим гугл-переводом
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Джонс перебивал топовых ударников, борол спортсмена с олимпийским прошлым, сабмитил чёрных поясов BJJ. В Аспинелле нет ничего такого, с чем Джонс ещё не встречался.
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Ответ Proper Chels
Очередной легкий бой для Джонса, который на бумаге выглядит как «супер конкурентный». Что Аспиналл собирается делать, когда Джонс начнет его швырять по октагону не совсем понятно. Боунс его и в стойке разберет на дистанции.
Джонс безусловно крут. Но можешь показать примеры боев, когда Джонс ШВЫРЯЛ туши вроде Аспинала, который в бою будет весить 120+?. Ган на взвешивании показывает 112-113.
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Ответ Бардо
Джонс перебивал топовых ударников, борол спортсмена с олимпийским прошлым, сабмитил чёрных поясов BJJ. В Аспинелле нет ничего такого, с чем Джонс ещё не встречался.
Конечно нет. Но Аспиналл молод и физически силен, весьма быстр. Джонс 100% знает что делать с Томом. Но вот сможет ли когда придет время? Это вопрос)
Желаю Джонсу победы, но Аспиналл очень хорош)
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Ответ BigSnoopDogg
Хоть не позорились бы своим гугл-переводом
Не иначе, Невский помогал с переводом)))
Absolutely! (C)
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