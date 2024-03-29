Том Аспиналл: «Боюсь ли я Джонса? Абсолютно»

Том Аспиналл признался, что испытывает страх перед Джоном Джонсом.

«Боюсь ли я его? Абсолютно. Я испытываю страх перед всеми своими соперниками. Эти парни – сильнейшие бойцы мира.

Конечно, я боюсь их, но этот страх дает мне энергию. Хочу доказать, что я лучший», – сказал временный чемпион в тяжелом весе .

Аспиналл − о встрече с Джонсом: «Думал, он больше. Я побью его»

Уайт заявил, что победитель боя Джонс − Миочич подерется с Аспиналлом: «Как кто-то из них может не дать шанс Тому?»