Аспиналл считает, что Джонс не хочет с ним драться: «Джон чертовски умен»

Том Аспиналл заявил, что Джон Джонс не хочет боя с ним.

«Джон умен, понимаете? Он нигде не сказал, вы не сможете этого найти, что он обещал драться со мной. Нигде на публике Джон такого не говорил. Ни одного видео или цитаты. Он может сказать: «Вы не найдете ни одного подтверждения, что я обещал драться с Аспиналлом».

Джонс не хотел сделать стердаун со мной, потому что это подразумевает раскрутку боя. Когда я его спросил: «Джон, сделаем это?», он не сказал: «Конечно, сейчас я уберу с дороги Миочича, а потом мы подеремся». Джон сказал: «Когда-нибудь мы подеремся». Это умно», − сказал временный чемпион в тяжелом весе .

Хилл заинтересован в бое с Аспиналлом: «Том − отличный боец, было бы удовольствием для меня»

Джонс и Аспиналл встретились на фестивале Шварценеггера в Бирмингеме