Ковингтон – о Масвидале: «UFC не позволит мне драться с этим любителем. Мы находимся на разных уровнях»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон считает, что реванш с Хорхе Масвидалем не состоится.

«Не думаю, что промоушен одобрит проведение этого боя. Все видели, как легко я победил Хорхе в первый раз. Я избивал его в каждом из раундов, отправлял в нокдаун, вымотал его. Счет 50-43 – этим закончился наш бой.

Сомневаюсь, что UFC когда-либо снова даст мне такой легкий поединок. Им нравится проводить бои высокого уровня. Они не позволят мне драться с этим любителем. Мы находимся на разных уровнях», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Бойцы встречались в марте-2022. Ковингтон победил единогласным решением судей.

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