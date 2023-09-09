Гейджи – о поединке с Масвидалем за пояс BMF: «Звучит весело. Но не думаю, что он вернется. Он выглядит на 110 кг»

Джастин Гейджи считает, что поединок против Хорхе Масвидаля не состоится.

«Звучит весело. Я не думаю, что он когда-нибудь вернется. Он выглядит так, будто весит 110 кг. Я дерусь в легком весе и не сомневаюсь, что Хорхе захочет поединок в средней категории», – заявил обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Напомним, что в 2019 году Хорхе Масвидаль выиграл пояс BMF, победив Нейта Диаза на турнире UFC 244.

Масвидаль и Гейджи – единственные обладатели титула BMF (Самый опасный ублюдок – примечание Sports.ru) в истории UFC.

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