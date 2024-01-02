Масвидаль объявил о возвращении в ММА: «Возобновляю карьеру»

Хорхе Масвидаль анонсировал возвращение в смешанные единоборства.

«Я возобновляю карьеру», – написал экс-боец в социальных сетях.

В последний раз (35-17) дрался в апреле 2023 года, когда проиграл на турнире UFC 287. В ноябре Хорхе исполнилось 39 лет.

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