Масвидаль объявил о возвращении в ММА: «Возобновляю карьеру»

Теги UFC MMA Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль анонсировал возвращение в смешанные единоборства.

«Я возобновляю карьеру», – написал экс-боец UFC в социальных сетях.

В последний раз Масвидаль (35-17) дрался в апреле 2023 года, когда проиграл Гилберту Бернсу на турнире UFC 287. В ноябре Хорхе исполнилось 39 лет.

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2 комментария
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А он уходил оказывается? 😂😂
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На юфс 300 разок срубит пару мультов,в нокаут улетит и все довольны)
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