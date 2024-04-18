Майкл Чендлер: «Размажу Конора так, что это будет последний раз, когда вы увидете его в октагоне»
Майкл Чендлер считает, что Конор Макгрегор завершит карьеру после их боя.
«Более вероятный вариант, что я размажу этого парня и устрою ему избиение гигантских масштабов. Это будет последний раз, когда вы увидите Конора в октагоне», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.
Чендлер проведет бой против Конора Макгрегора на UFC 303 в ночь на 30 июня. Поединок состоится в полусреднем весе.
Отстаньте от Чендлера. Помешательство на Коноре – норма