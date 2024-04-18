Майкл Чендлер: «Размажу Конора так, что это будет последний раз, когда вы увидете его в октагоне»

Майкл Чендлер считает, что Конор Макгрегор завершит карьеру после их боя.

«Более вероятный вариант, что я размажу этого парня и устрою ему избиение гигантских масштабов. Это будет последний раз, когда вы увидите Конора в октагоне», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.

Чендлер проведет бой против на UFC 303 в ночь на 30 июня. Поединок состоится в полусреднем весе.

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