Чендлер – о поединке с Макгрегором: «Сломаю Конора»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер прокомментировал анонс поединка с Конором Макгрегором.

Ранее Макгрегор заявил, что его возвращение состоится на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. По его словам, поединок с Чендлером должен пройти в средней весовой категории.

«29 июня мы его сломаем. Как хотите, так меня и называйте. Но не смейте говорить, что я скучный боец», – написал в социальных сетях легковес UFC Майкл Чендлер.

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