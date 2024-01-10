Конор Макгрегор: «Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в карьере»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор сделал заявление о возвращении в октагон.

Ранее Макгрегор сообщил, что 29 июня подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

«Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в профессиональной карьере», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

В последний раз ирландец выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги.

Конор возвращается? Не дрался три года, а теперь поднялся в весе

Комментатор UFC раскритиковал Конора за переход в средний вес: «Бой с Чендлером не имеет никакого отношения к этому дивизиону»

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2 комментария
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В эфире телеканала "Культура" поэтическая рубрика "Встречи с Тютчевым". И у нас в гостях прославленный боксер Константин Цзю.
- Расскажите, Константин, о ваших встречах с Тютчевым.
- Идёт 5-й раунд с американцем. Он левый хук - я ухожу. Справа - я увернулся. И тут он меня на противоходе прямым в голову ловит, у меня в глазах потемнело, я упал и встретился с Тютчевым.
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Не обязательно идти на ринг, в пабах много дедулек и девушек,шансов на нокаут будет повыше
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