Конор Макгрегор: «Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в карьере»

Конор Макгрегор сделал заявление о возвращении в октагон.

Ранее Макгрегор сообщил, что 29 июня подерется с на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

«Возвращаюсь, чтобы оформить 20-й нокаут в профессиональной карьере», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

В последний раз ирландец выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл техническим нокаутом, получив перелом ноги.

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