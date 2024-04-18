Илия Топурия: «Думаю, в UFC хотят, чтобы я дрался в «Сфере» в сентябре»

Илия Топурия готов выступить на турнире UFC в «Сфере».

«Думаю, в UFC хотят, чтобы я дрался в «Сфере» в сентябре. Посмотрим, как они все устроят.

В то же время мы хотим выступить в Испании и привезти UFC сюда в первой половине следующего года. Это одна из причин, по которой я хочу драться в сентябре или октябре», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

В сентябре планируется турнир UFC 306.

Илия Топурия: «Холлоуэй – следующий. Могу спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?»

UFC проведет турнир на самом необычном стадионе мира – «Сфере». Как он устроен?