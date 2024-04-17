Евлоев раскритиковал Топурию: «Пока он разъезжает по миру, демонстрируя всем подряд пояс, я могу провести два боя»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев раскритиковал Илию Топурию.

«Пока чемпион разъезжает по миру и демонстрирует всем подряд свой пояс, я могу провести два боя и побить двух других претендентов на титул», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев (18-0) в последний раз дрался в январе, когда выиграл у Арнольда Аллена судейским решением. Он идет на серии из восьми побед в UFC.

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10 комментариев
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Мовсару бы зрелищность подтянуть. Топурия убивает соперников. Заслуженный чемпион
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Евлоев просто завидует
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+4
Ответ Мага осторожный
Евлоев просто завидует
Евлоев обычный и простой парень. Если бы завидовал , то по крайней мере как минимум старался бы копировать Топурия аля Конор
+10
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+4
Потому что ему есть, что демонстрировать в отличии от тебя.
+8
-5
+3
Ответ Juninho P.
Евлоев обычный и простой парень. Если бы завидовал , то по крайней мере как минимум старался бы копировать Топурия аля Конор
Конор копирует Тупорию?
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Ну как бы он вроде Чемпион. Его начали всюду приглашать, записывать рекламу, интерьвю. Потому что он ещё и зрелищный и харизматичный боец. А Мовсар будет ходить и что демонстрировать? Ну вот если честно.
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+1
Кто видел фото к этому сообщению. Неплохо накинул Мовсар
https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/10111928/rth0158dc7340cca661549fbfb5fa6167d7/max_g360_c12_r4x3_pd20
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Ответ seagal
Конор копирует Тупорию?
наоборот
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Ответ Мага осторожный
Евлоев просто завидует
уверен, что он просто его поддевает, для будущей раскрутке боя. тоже самое делал Арман с Исламом. итог всем известен, бой назначен. тут ничего личного - просто законы жанра в ЮФС. там надо говорить, или как Анкалаев будешь ждать чемпионских боев долго.
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