Прохазка хочет реванш с Перейрой: «Победить Алекса – моя цель. А если я чего-то хочу, то обязательно это получаю»

«Я видел выступление Алекса. Это было потрясающе. Теперь я начинаю воспринимать его серьезнее. Победа над Перейрой – то, чего я хочу добиться. А когда я чего-то хочу, то обязательно это получаю. Алекс знает это. Он понимает, что у меня есть ключи к победе в этом бою», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

Напомним, ранее Перейра и Прохазка дрались за титул чемпиона полутяжелого веса. Алекс победил техническим нокаутом во втором раунде.

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