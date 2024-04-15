Прохазка хочет реванш с Перейрой: «Победить Алекса – моя цель. А если я чего-то хочу, то обязательно это получаю»
«Я видел выступление Алекса. Это было потрясающе. Теперь я начинаю воспринимать его серьезнее. Победа над Перейрой – то, чего я хочу добиться. А когда я чего-то хочу, то обязательно это получаю. Алекс знает это. Он понимает, что у меня есть ключи к победе в этом бою», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.
Напомним, ранее Перейра и Прохазка дрались за титул чемпиона полутяжелого веса. Алекс победил техническим нокаутом во втором раунде.
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Интересный бой может получится, если Прохазка работу над ошибками сделал