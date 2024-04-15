Прохазка хочет реванш с Перейрой: «Победить Алекса – моя цель. А если я чего-то хочу, то обязательно это получаю»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

«Я видел выступление Алекса. Это было потрясающе. Теперь я начинаю воспринимать его серьезнее. Победа над Перейрой – то, чего я хочу добиться. А когда я чего-то хочу, то обязательно это получаю. Алекс знает это. Он понимает, что у меня есть ключи к победе в этом бою», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

Напомним, ранее Перейра и Прохазка дрались за титул чемпиона полутяжелого веса. Алекс победил техническим нокаутом во втором раунде.

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3 комментария
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Должны дать шанс! Вопрос воспользуется ли!
Интересный бой может получится, если Прохазка работу над ошибками сделал
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Улетит так же как и галоша
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Ответ Сергей Лапостер
Должны дать шанс! Вопрос воспользуется ли! Интересный бой может получится, если Прохазка работу над ошибками сделал
100% реванш имеет смысл. В тяжи Алексу лезть пока не стоит, потому что титульник не дадут, а в бою с другими можно много здоровья потерять. В первом бою мне кажется, что была ранняя остановка. Иржи мог подняться. Интересный будет бой, всё равно претендентов нет. Анкалаев может сколько угодно ждать Поатана в Абу-Даби)
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