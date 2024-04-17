Холлоуэй – о возможном реванше с Конором: «От такого будет трудно отказаться»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй заинтересован в проведении реванша с Конором Макгрегором.

«Бой против какого соперника я хочу больше всего? Трудно будет отказаться от реванша с Макгрегором, учитывая тот факт, что он официально возвращается. Думаю, что это будет самый громкий поединок», – сказал обладатель титула BMF Макс Холлоуэй.

Первый бой между Холлоуэем и Макгрегором состоялся в августе-2013. Макгрегор победил единогласным решением судей.

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6 комментариев
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Это было так давно что кажется ещё Динозавры ходили...
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Лучше бы это бой замутили ,чем со средняком Чендлером
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Максу придется набирать массу, так как Конор точно не скинет до лёгкого веса
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Ответ Мадина Уйгурова
ЮФС надо эпохальное возвращение Конора, с Порье уже ошиблись, когда тот забил ирландца. Если сейчас Конору дать Макса это может закончиться трагедией в октагоне, смертью бойца. Поэтому дают Чендлера, которого хватит на 2 минуты, Конор переждёт и забьет американца.
2 минуты супердикого режима, которые ирландец может не пережить...
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