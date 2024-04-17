Холлоуэй – о возможном реванше с Конором: «От такого будет трудно отказаться»

Макс Холлоуэй заинтересован в проведении реванша с Конором Макгрегором.

«Бой против какого соперника я хочу больше всего? Трудно будет отказаться от реванша с Макгрегором, учитывая тот факт, что он официально возвращается. Думаю, что это будет самый громкий поединок», – сказал обладатель титула BMF Макс Холлоуэй.

Первый бой между Холлоуэем и состоялся в августе-2013. Макгрегор победил единогласным решением судей.

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