Чендлер заинтересован в бое с Холлоуэем за титул BMF: «Мы находимся рядом в рейтинге – это не простое совпадение»

Майкл Чендлер заявил, что заинтересован в бое с Максом Холлоуэем за титул BMF.

«Хочу ли я подраться с за пояс «Самого опасного ублюдка»? Конечно. Мы находимся рядом в рейтинге легкого веса – думаю, что это не простое совпадение. Макс – настоящий мужик, само воплощение BMF.

Он подарил нам самый безумный момент в истории промоушена. Я был бы рад возможности встретиться с ним. Но сейчас я сфокусирован на поединке [с ], который состоится через 74 дня», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

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