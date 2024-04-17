Чендлер заинтересован в бое с Холлоуэем за титул BMF: «Мы находимся рядом в рейтинге – это не простое совпадение»
Майкл Чендлер заявил, что заинтересован в бое с Максом Холлоуэем за титул BMF.
«Хочу ли я подраться с Холлоуэем за пояс «Самого опасного ублюдка»? Конечно. Мы находимся рядом в рейтинге легкого веса – думаю, что это не простое совпадение. Макс – настоящий мужик, само воплощение BMF.
Он подарил нам самый безумный момент в истории промоушена. Я был бы рад возможности встретиться с ним. Но сейчас я сфокусирован на поединке [с Конором Макгрегором], который состоится через 74 дня», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.
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И наверное, минуты тоже))
Интересно наблюдать.