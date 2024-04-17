Чендлер заинтересован в бое с Холлоуэем за титул BMF: «Мы находимся рядом в рейтинге – это не простое совпадение»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер заявил, что заинтересован в бое с Максом Холлоуэем за титул BMF.

«Хочу ли я подраться с Холлоуэем за пояс «Самого опасного ублюдка»? Конечно. Мы находимся рядом в рейтинге легкого веса – думаю, что это не простое совпадение. Макс – настоящий мужик, само воплощение BMF.

Он подарил нам самый безумный момент в истории промоушена. Я был бы рад возможности встретиться с ним. Но сейчас я сфокусирован на поединке [с Конором Макгрегором], который состоится через 74 дня», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

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Чендлер считает, что бой с Макгрегором может стать титульным: «Не удивлюсь, если мы подеремся за пояс в новом весе»

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6 комментариев
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Чендлер дни до боя считает
И наверное, минуты тоже))
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он бедный дни считает)
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Друг друга будет нестандартная битва)
Интересно наблюдать.
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Ответ Евгений Цыбульников
Чендлер дни до боя считает И наверное, минуты тоже))
а потом будет считать, какая у него была жизнь до, и после
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Ответ Евгений Цыбульников
Чендлер дни до боя считает И наверное, минуты тоже))
тоже заметил секундомер на экране блокировки у Чендлера?
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Ответ Рамиль Абдрахманов
он бедный дни считает)
Он топовый боец лучшей организации по ММА, а ты над ним смеешься?
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