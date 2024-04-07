Энтони Джошуа: «Команда советует подождать поединка Усик – Фьюри. Надеюсь, у меня появится шанс»

Энтони Джошуа заявил, что планирует бой с Александром Усиком или Тайсоном Фьюри.

«Не знаю, кто может стать моим следующим соперником. Команда советует набраться терпения, потому что скоро подерутся Тайсон Фьюри и Александр Усик за титул абсолютного чемпиона. Надеюсь, что после этого поединка у меня появится шанс», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Фьюри − об Усике: «Это будет бой века. Александр − абсолютный убийца, жесткий человек»

Джошуа – о завершении карьеры: «Буду выступать еще два года, если мое тело выдержит»