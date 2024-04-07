Энтони Джошуа: «Команда советует подождать поединка Усик – Фьюри. Надеюсь, у меня появится шанс»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа заявил, что планирует бой с Александром Усиком или Тайсоном Фьюри.

«Не знаю, кто может стать моим следующим соперником. Команда советует набраться терпения, потому что скоро подерутся Тайсон Фьюри и Александр Усик за титул абсолютного чемпиона. Надеюсь, что после этого поединка у меня появится шанс», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Фьюри − об Усике: «Это будет бой века. Александр − абсолютный убийца, жесткий человек»

Джошуа – о завершении карьеры: «Буду выступать еще два года, если мое тело выдержит»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Набраться терпения" -точно,команда права,а вот с выражением "скоро"-есть сомнения
0
0
0
Джошуа же сам сказал, что через 2 года закончит, но это если ещё организм позволит. Так-то Усик с Фьюри до сих пор первый бой провести не могут, а там в контракте есть пункт об обязательном реванше. Эта эпопея затянется может даже больше, чем на 2 года. Просто дерись и зарабатывай деньги, чего ждать? Никто его к бою за абсолюта в ближайшие полтора года не подпустит точно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий