Джошуа – об Усике: «Думаю, Александр победит Фьюри. Он феноменальный боксер»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа считает, что Александр Усик выиграет у Тайсона Фьюри.

«Я очень хочу посетить этот бой. Вы не раз это слышали, но я считаю Александра феноменальным боксером. С ним работают великолепные специалисты, а это очень важно – ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда.

Я изучил его, побывав с ним на одним ринге, и считаю, что именно Усик сможет выиграть у Фьюри. У него невероятный уровень мастерства», – сказал экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

Поединок между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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5 комментариев
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Ответ kupezz
Бой будет классным. Желаю Усику выиграть. Славяне, ну вы что, давай объединимся, Усик наш чел, будет фигашить ихнего. Ребят, хорош на спорт ресурсе политикой заниматься.
Нормально так накинул)))
+1
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Ответ kupezz
Ну это же спорт ресурс, я жил в 90-96 в Крыму, Украина мне не чужая, просто жаль ребят которые погибают по обе стороны за чьи то хотелки.
Я сам с Украины, но в принципе с тобой согласен
+1
0
+1
Бой будет классным. Желаю Усику выиграть. Славяне, ну вы что, давай объединимся, Усик наш чел, будет фигашить ихнего. Ребят, хорош на спорт ресурсе политикой заниматься.
+1
-1
0
Ответ Микола Лютий
Нормально так накинул)))
Ну это же спорт ресурс, я жил в 90-96 в Крыму, Украина мне не чужая, просто жаль ребят которые погибают по обе стороны за чьи то хотелки.
0
0
0
Ответ Микола Лютий
Я сам с Украины, но в принципе с тобой согласен
Мы братья, эта "война" не наша, не верю в то, что каждый украинец желает смерть москалю, мы единый народ.
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