Джошуа – об Усике: «Думаю, Александр победит Фьюри. Он феноменальный боксер»
Энтони Джошуа считает, что Александр Усик выиграет у Тайсона Фьюри.
«Я очень хочу посетить этот бой. Вы не раз это слышали, но я считаю Александра феноменальным боксером. С ним работают великолепные специалисты, а это очень важно – ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда.
Я изучил его, побывав с ним на одним ринге, и считаю, что именно Усик сможет выиграть у Фьюри. У него невероятный уровень мастерства», – сказал экс-чемпион мира Энтони Джошуа.
Поединок между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
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