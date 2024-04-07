Энтони Джошуа: «На 100% уверен, что накажу Фьюри за все слова обо мне. Они будут моим топливом»

Энтони Джошуа объяснил, в чем его мотивация перед поединком с Тайсоном Фьюри.

«Тайсон Фьюри – один из моих соперников. Это тот, с кем я хочу когда-нибудь подраться.

Все, что он говорит обо мне, остается в моей памяти. И когда наступит бой, я буду использовать эти воспоминания в качестве топлива.

Я на 100% уверен, что накажу его за все слова. Я принимаю это близко к сердцу и думаю об этом», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

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