Энтони Джошуа: «На 100% уверен, что накажу Фьюри за все слова обо мне. Они будут моим топливом»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа объяснил, в чем его мотивация перед поединком с Тайсоном Фьюри.

«Тайсон Фьюри – один из моих соперников. Это тот, с кем я хочу когда-нибудь подраться.

Все, что он говорит обо мне, остается в моей памяти. И когда наступит бой, я буду использовать эти воспоминания в качестве топлива.

Я на 100% уверен, что накажу его за все слова. Я принимаю это близко к сердцу и думаю об этом», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Энтони Джошуа: «Команда советует подождать поединка Усик – Фьюри. Надеюсь, у меня появится шанс»

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2 комментария
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вы должны были драться после трилогии с уайлдером, но ты проиграл усику(дважды). был бы очень прибыльный бой на уэмбли и ппв заоблачные. а теперь бой за абсолюта с усиком и если у толстяка получится выиграть, он вряд ли будет биться с Джошуа(только за 200-500мультов если)
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