Уайт анонсировал возвращение Конора: «Совсем скоро»
Дана Уайт анонсировал возвращение Конора Макгрегора.
«Совсем скоро», – написал в соцсетях президент UFC, опубликовав видео с бойцом.
Напомним, что в последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле-2021, когда получил травму ноги в поединке с Дастином Порье.
Его следующим соперником должен стать Майкл Чендлер, с которым ирландец участвовал в съемках шоу The Ultimate Fighter.
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