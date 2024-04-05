Уайт анонсировал возвращение Конора: «Совсем скоро»

Дана Уайт анонсировал возвращение Конора Макгрегора.

«Совсем скоро», – написал в соцсетях президент , опубликовав видео с бойцом.

Напомним, что в последний раз выходил в октагон в июле-2021, когда получил травму ноги в поединке с .

Его следующим соперником должен стать , с которым ирландец участвовал в съемках шоу .

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