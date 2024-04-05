Уайт анонсировал возвращение Конора: «Совсем скоро»

Теги UFC Дана Уайт MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт анонсировал возвращение Конора Макгрегора.

«Совсем скоро», – написал в соцсетях президент UFC, опубликовав видео с бойцом.

Напомним, что в последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле-2021, когда получил травму ноги в поединке с Дастином Порье.

Его следующим соперником должен стать Майкл Чендлер, с которым ирландец участвовал в съемках шоу The Ultimate Fighter.

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2 комментария
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Ответ Евгений Цыбульников
Будет смешно, если не с Чендлером😅
Нам да, а вот у Чендлера боюсь бомбанёт так что улетит он в стратосферу
+4
0
+4
Будет смешно, если не с Чендлером😅
0
0
0
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