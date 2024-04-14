Порье – о поражении Гейджи: «Жить с мечом, умереть от него»

Дастин Порье прокомментировал поражение Джастина Гейджи от Макса Холлоуэя.

Бой за титул BMF [«Самого опасного ублюдка»] состоялся в главном карде турнира UFC 300, который прошел в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Жить с мечом, умереть от него», – написал в социальных сетях легковес UFC Дастин Порье.

В июле прошлого года Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. До этого они встречались в 2018-м – тогда победа досталась Дастину.

Опубликованы судейские записки боя Гейджи − Холлоуэй. Один судья зафиксировал ничью

Холлоуэй вырубил Гейджи на последней секунде боя за пояс BMF