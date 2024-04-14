Порье – о поражении Гейджи: «Жить с мечом, умереть от него»

Теги UFC MMA Дастин Порье Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье прокомментировал поражение Джастина Гейджи от Макса Холлоуэя.

Бой за титул BMF [«Самого опасного ублюдка»] состоялся в главном карде турнира UFC 300, который прошел в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Жить с мечом, умереть от него», – написал в социальных сетях легковес UFC Дастин Порье.

В июле прошлого года Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. До этого они встречались в 2018-м – тогда победа досталась Дастину.

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7 комментариев
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Ответ Чарли Фэрасет
Макс-хитрец,увидел что Гейджи замедлился и позвал зарубиться По бою же ,просто лютый декласс от гавайца,был вообще геймплан у американца кто знает?
Так то оба американцы)
+6
-1
+5
Макс-хитрец,увидел что Гейджи замедлился и позвал зарубиться
По бою же ,просто лютый декласс от гавайца,был вообще геймплан у американца кто знает?
+3
0
+3
Ответ Чарли Фэрасет
Макс-хитрец,увидел что Гейджи замедлился и позвал зарубиться По бою же ,просто лютый декласс от гавайца,был вообще геймплан у американца кто знает?
Гейджи выглядел как будто не спал 2 дня
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+2
Теперь после этого поражения Гейджи титульник не дадут - произошло то, чего Гейджи больше всего боялся, принимая этот бой с Холуэем
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Ответ ada_99
Так то оба американцы)
Да да)
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Ответ Чарли Фэрасет
Макс-хитрец,увидел что Гейджи замедлился и позвал зарубиться По бою же ,просто лютый декласс от гавайца,был вообще геймплан у американца кто знает?
Да не было его,Гейджи доказал что чемпионом он не станет никогда,слишком не стабильный,а после глухого нокаута как бы в Гарбранда не превратился
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Ответ Denis Akhmarov
Гейджи выглядел как будто не спал 2 дня
Самое интересное Гейджи же базовый борец же, почему он не пытался переводить, тем более по габаритам он наверное был больше
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