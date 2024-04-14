Опубликованы судейские записки боя Гейджи − Холлоуэй. Один судья зафиксировал ничью

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи UFC 300 Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Опубликованы судейские записки поединка Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя.

Бой за титул BMF [«Самого опасного ублюдка»] состоялся в главном карде турнира UFC 300, который прошел в Лас-Вегасе, штат Невада. Холлоуэй победил нокаутом в пятом раунде.

Судьи Дерек Клири и Сэл Д’Амато отдали Холлоуэю первые три раунда поединка. На карточке Джуничиро Камиджо была зафиксирована ничья – он присудил Гейджи второй и четвертый раунды.

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9 комментариев
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Поймайте этого наркомана и в диспансер
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Слабоумный какой-то судья
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Мужику с ничьей дисквал и на мороз
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Держите наркомана
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Просто больные люди сидят в жюри кфс. Каждый турнир находятся альтернативно одаренные, которые не знают для чего нужны цифры и что это вообще такое. С такими очень просто получать нужный результат боев. Очень удобно. Это про честность спорта в целом.
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может уже пора перестать набирать судей по разнарядке из общества слепых?
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Макс понимал, что от судей можно ожидать всякого, поэтому решил что нокаутом будет надёжнее )
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Судьи в юфс это отдельный вид искусства. Просто слабоумие, будто другой бой смотрит человек.
И ведь сколько таких каждый турнир
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