Опубликованы судейские записки боя Гейджи − Холлоуэй. Один судья зафиксировал ничью
Опубликованы судейские записки поединка Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя.
Бой за титул BMF [«Самого опасного ублюдка»] состоялся в главном карде турнира UFC 300, который прошел в Лас-Вегасе, штат Невада. Холлоуэй победил нокаутом в пятом раунде.
Судьи Дерек Клири и Сэл Д’Амато отдали Холлоуэю первые три раунда поединка. На карточке Джуничиро Камиджо была зафиксирована ничья – он присудил Гейджи второй и четвертый раунды.
Холлоуэй вырубил Гейджи на последней секунде боя за пояс BMF
И ведь сколько таких каждый турнир