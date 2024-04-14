Опубликованы судейские записки боя Гейджи − Холлоуэй. Один судья зафиксировал ничью

Опубликованы судейские записки поединка Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя.

Бой за титул BMF [«Самого опасного ублюдка»] состоялся в главном карде турнира UFC 300, который прошел в Лас-Вегасе, штат Невада. Холлоуэй победил нокаутом в пятом раунде.

Судьи Дерек Клири и Сэл Д’Амато отдали Холлоуэю первые три раунда поединка. На карточке Джуничиро Камиджо была зафиксирована ничья – он присудил Гейджи второй и четвертый раунды.

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