Майкл Чендлер: «Спасибо всем, кто был рядом. Время вернуться в дело»
Майкл Чендлер отреагировал на анонс поединка с Конором Макгрегором.
Бой состоится в ночь на 30 июня и возглавит турнир UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
«Это официально. Спасибо всем, кто был рядом со мной в этом путешествии. Пришло время вернуться в дело. Осталось 77 дней! Идем дальше. Увидимся на вершине!» – написал в соцсетях легковес промоушена Майкл Чендлер.
Чендлер в последний раз выходил в октагон в ноябре-2022, когда проиграл Дастину Порье удушающим приемом.
Макгрегор не дрался с июля-2021, когда сломал ногу в бою с Порье.
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