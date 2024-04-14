Майкл Чендлер: «Спасибо всем, кто был рядом. Время вернуться в дело»

Майкл Чендлер отреагировал на анонс поединка с Конором Макгрегором.

Бой состоится в ночь на 30 июня и возглавит турнир UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Это официально. Спасибо всем, кто был рядом со мной в этом путешествии. Пришло время вернуться в дело. Осталось 77 дней! Идем дальше. Увидимся на вершине!» – написал в соцсетях легковес промоушена .

Чендлер в последний раз выходил в октагон в ноябре-2022, когда проиграл удушающим приемом.

не дрался с июля-2021, когда сломал ногу в бою с Порье.

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