Чендлер дал прогноз на бой с Конором: «Нокаут во втором раунде»

Майкл Чендлер дал прогноз на поединок с Конором Макгрегором.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой состоится осенью 2024 года.

«Как я собираюсь победить Конора? Нокаут во втором раунде», – написал легковес промоушена в социальных сетях.

Чендлер не выходил в октагон с ноября-2022, когда проиграл удушающим приемом.

Макгрегор в последний раз дрался в июле-2021, когда сломал ногу в бою с Порье.

Чендлер – о поединке с Макгрегором: «Не могу сказать вам дату или вес, но точно знаю, что бой состоится»

Чендлер намекнул, что подерется на турнире UFC 303: «Через 114 дней я сломаю кое-кого за два раунда»