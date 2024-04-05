Чендлер дал прогноз на бой с Конором: «Нокаут во втором раунде»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер дал прогноз на поединок с Конором Макгрегором.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой состоится осенью 2024 года.

«Как я собираюсь победить Конора? Нокаут во втором раунде», – написал легковес промоушена Майкл Чендлер в социальных сетях.

Чендлер не выходил в октагон с ноября-2022, когда проиграл Дастину Порье удушающим приемом.

Макгрегор в последний раз дрался в июле-2021, когда сломал ногу в бою с Порье.

Чендлер – о поединке с Макгрегором: «Не могу сказать вам дату или вес, но точно знаю, что бой состоится»

Чендлер намекнул, что подерется на турнире UFC 303: «Через 114 дней я сломаю кое-кого за два раунда»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий