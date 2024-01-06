Майкл Чендлер: «Не знаю, в каком весе пройдет бой с Конором. Для меня это не имеет значения»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер не уверен, что бой с Конором Макгрегором пройдет в среднем весе.

«Даю все 100%, что поединок состоится 29 июня. Но я не уверен, что мы будем драться в среднем весе – тут 50 на 50. Честно говоря, для меня это не имеет никакого значения. Средний дивизион, полутяжелый – мне плевать.

Он не планирует драться в легком весе, потому что хочет выглядеть огромным. В полусредний вес он тоже не полезет – идея подраться в этом дивизионе принадлежала мне, а Конор не любит, когда им командуют.

Теперь он говорит о среднем весе. Мне все равно. У меня есть соперник и дата – это главное», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

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3 комментария
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Главное чек, остальное все не важно.
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Деньги нюхает)
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Чендлеру скажут лечь, ляжет от первого же удара.
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