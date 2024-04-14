Царукян − о победе над Оливейрой: «Раздельное решение? Это дерьмо собачье. За что ему дали два раунда?»

Арман Царукян недоволен судейским решением в бою с Чарльзом Оливейрой.

«Раздельное решение? Не напоминайте мне, я только что отпраздновал победу. Это дерьмо собачье, не верю, что ему кто-то отдал победу.

Раздельное решение за что? За попытку удушки? Не знаю. Первый раунд был очень близким, но во втором и третьем я был лучше, посек его. Не знаю», − сказал легковес Арман Царукян.

Царукян ответил Махачеву: «Он сказал увидимся? Ну, значит увидимся»

Чарльз Оливейра: «Сегодня был не мой день. Я вернусь сильнее»