Царукян − о победе над Оливейрой: «Раздельное решение? Это дерьмо собачье. За что ему дали два раунда?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) натив Чарльз Оливейра Арман Царукян контент UFC 300 Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян недоволен судейским решением в бою с Чарльзом Оливейрой.

«Раздельное решение? Не напоминайте мне, я только что отпраздновал победу. Это дерьмо собачье, не верю, что ему кто-то отдал победу.

Раздельное решение за что? За попытку удушки? Не знаю. Первый раунд был очень близким, но во втором и третьем я был лучше, посек его. Не знаю», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян ответил Махачеву: «Он сказал увидимся? Ну, значит увидимся»

Чарльз Оливейра: «Сегодня был не мой день. Я вернусь сильнее»

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2 комментария
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Парочку раундов ему кинули
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странно, закончил бой с удушкой на шее, до этого не сделав на земле ничего. да в стойке в 3-ем был лучше, но тебя душили в конце раунда, до этого переведя тебя с выигрышной позиции. есть за что 3-ий отдать бразилу.
2-ой раунд был дико увеоенный раунд, а 1ый и 3ий могли отдать Оливейре. Вон у Пети Яна спроси как судят
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