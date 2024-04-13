Хабиб подтвердил, что Махачев договорился о новом поединке: «Дата уже есть, а соперника скоро узнаете»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев договорился о следующем поединке .

«Впереди много работы. Дата уже есть, а соперника скоро узнаете», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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6 комментариев
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Ответ олдовый манк
Соперник видимо определится в паре Чарли vs Ара?
да порье это
+7
0
+7
Ответ одиНгоРоДоднакоманда
А Арман так уверенно заявлял что если завтра победит то будет драться с Исламом… или Дана сказал не с Исламом а с чемпионом ?
Арману сначала бы не отлететь от Чарльза. А с Махачем очевидно выйдет Порье
+4
0
+4
А Арман так уверенно заявлял что если завтра победит то будет драться с Исламом… или Дана сказал не с Исламом а с чемпионом ?
0
0
0
Ответ Илья Абакшин
да порье это
Не самый плохой вариант
+1
-1
0
Ответ олдовый манк
Соперник видимо определится в паре Чарли vs Ара?
Иии? Победитель гарантированно выйдет в клетку через полтора месяца, 1.06, вне зависимости от полученного ущерба и медицинских отстранений?
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0
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