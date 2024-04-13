Хабиб подтвердил, что Махачев договорился о новом поединке: «Дата уже есть, а соперника скоро узнаете»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев договорился о следующем поединке .

«Впереди много работы. Дата уже есть, а соперника скоро узнаете», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Махачев объявил о начале тренировочного лагеря.

Царукян сказал, что победил бы молодого Хабиба. Серьезно?

Мендес сравнил Хабиба и Ислама: «Махачев лучше с точки зрения навыков. Но никто не был таким же опасным, как Нурмагомедов»