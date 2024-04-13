Хабиб подтвердил, что Махачев договорился о новом поединке: «Дата уже есть, а соперника скоро узнаете»
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев договорился о следующем поединке .
«Впереди много работы. Дата уже есть, а соперника скоро узнаете», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Ранее Махачев объявил о начале тренировочного лагеря.
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