Гейджи – о разнице между Хабибом и Махачевым: «Ислам не непобедим. В этом все отличие»
Джастин Гейджи назвал главное отличие Хабиб Нурмагомедов от Ислама Махачева.
«Ислам – великолепный боец. Думаю, его будет сложно победить. Но, в отличие от Хабиба, он не непобедим. Мы уже видели, как его побеждали, и мне кажется, что в этом и заключается самая большая разница между ними», – заявил обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.
Напомним, Махачев проиграл в 2015 году Адриану Мартинсу нокаутом в первом раунде. Это его единственное поражение в UFC.
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Да и, справедливости ради, стоит заметить, что и остановка была преждевременной. Удар пропустил хороший, но Ислам всегда был физически мощным. И рефери, даже не взглянув на Ислама, замахавший руками, и не видел, что тот уже встаёт.
В любом случае между этими двумя Исламами лежит одна маленькая пропасть. Заявлять о его слабых сторонах, вспоминая это... Ну такое себе.
Никто же не говорит, что Ислам на голову сильнее Хабиба, из-за того, что тот Тибау чуть ли не проиграл, а Ислам отправил его отдыхать с 1-го (!!!) же удара😂