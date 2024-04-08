Гейджи – о разнице между Хабибом и Махачевым: «Ислам не непобедим. В этом все отличие»

Джастин Гейджи назвал главное отличие Хабиб Нурмагомедов от Ислама Махачева.

«Ислам – великолепный боец. Думаю, его будет сложно победить. Но, в отличие от Хабиба, он не непобедим. Мы уже видели, как его побеждали, и мне кажется, что в этом и заключается самая большая разница между ними», – заявил обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Напомним, Махачев проиграл в 2015 году Адриану Мартинсу нокаутом в первом раунде. Это его единственное поражение в UFC.

Гейджи хочет драться за титул UFC в ноябре-2024: «Пусть Махачев бьется с победителем боя Оливейра − Царукян в июне, а я затем встречусь с чемпионом в Нью-Йорке»

Мендес сравнил Хабиба и Ислама: «Махачев лучше с точки зрения навыков. Но никто не был таким же опасным, как Нурмагомедов»