Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев потренировали борьбу.

«Борьба − это жизнь», − подписал видео схватки в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе .

Махачев − действующий чемпион UFC в легком весе, победивший в октябре-2023 .

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