Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев потренировали борьбу.

«Борьба − это жизнь», − подписал видео схватки в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Махачев − действующий чемпион UFC в легком весе, победивший в октябре-2023 Алекса Волкановски.

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2 комментария
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Танцы какие-то)
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Схватка просто не на жизнь а на смерть
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