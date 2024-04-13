Алекс Перейра: «Завтра Хиллу конец. Пару дней назад он просил у меня автограф, а потом пообещал изуродовать»

Теги UFC MMA Алекс Перейра UFC 300 Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра упрекнул Джамала Хилла в двуличии.

«Несколько дней назад Джамал играл хорошего парня. Он попросил у меня автограф. А потом сделал то, что сделал. Завтра ему конец», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Ранее Джамал Хилл пообещал изуродовать Перейру в случае тейкдауна.

Титульный поединок между Хиллом и Перейрой пройдет в ночь на 14 апреля и возглавит UFC 300.

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