Алекс Перейра: «Завтра Хиллу конец. Пару дней назад он просил у меня автограф, а потом пообещал изуродовать»
Алекс Перейра упрекнул Джамала Хилла в двуличии.
«Несколько дней назад Джамал играл хорошего парня. Он попросил у меня автограф. А потом сделал то, что сделал. Завтра ему конец», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Ранее Джамал Хилл пообещал изуродовать Перейру в случае тейкдауна.
Титульный поединок между Хиллом и Перейрой пройдет в ночь на 14 апреля и возглавит UFC 300.
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