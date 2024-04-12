Взвешивание перед UFC 300: Перейра против Хилла, Гейджи и Холлоуэй показали одинаковые цифры
В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC 300. Главным событием турнира станет титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
За сутки до турнира пройдет официальная процедура взвешивания.
Результаты взвешивания:
- Алекс Перейра () – Джамал Хилл ();
- Вэйли Чжан (52,2 кг) – Ян Сяонань (52,2 кг);
- Джастин Гейджи (70,8 кг) – Макс Холлоуэй (70,8 кг);
- Чарльз Оливейра (70,8 кг) – Арман Царукян ();
- Коди Брандэйдж () – Бо Никал (84,4 кг);
- Иржи Прохазка (93,4 кг) – Александр Ракич (93,4 кг);
- Келвин Каттар (66 кг) – Алджамейн Стерлинг (66,2 кг);
- Кайла Харрисон (61,9 кг) – Холли Холм (61,7 кг).
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