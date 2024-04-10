Перейра, Чжан, Гейджи и Холлоуэй выступят на UFC 300 в кастомных шортах
UFC представил кастомные шорты, в которых выступят участники 300-го турнира.
Эксклюзивные комплекты формы получили чемпионы промоушена Алекс Перейра и Вэйли Чжан, а также участники поединка за титул BMF Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй.
Турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада.
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