Перейра, Чжан, Гейджи и Холлоуэй выступят на UFC 300 в кастомных шортах

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Вэйли Чжан Алекс Перейра UFC 300 Бокс/MMA/UFC

UFC представил кастомные шорты, в которых выступят участники 300-го турнира.

Эксклюзивные комплекты формы получили чемпионы промоушена Алекс Перейра и Вэйли Чжан, а также участники поединка за титул BMF Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй.

Турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада.

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4 комментария
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Такими кастомными шортами,все рынки в Таиланде завалены
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Шорты Гаджи от стандартных мало чем отличаются, как и у китаянки
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Китаянка На каком стероиде сидит?
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Ответ Всеволод Бобров
Китаянка На каком стероиде сидит?
Походу какой то новый китайский допинг о котором ещё не догадались. Она Нганну чуть ли не одной рукой поднимает
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