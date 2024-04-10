Перейра, Чжан, Гейджи и Холлоуэй выступят на UFC 300 в кастомных шортах

UFC представил кастомные шорты, в которых выступят участники 300-го турнира.

Эксклюзивные комплекты формы получили чемпионы промоушена и , а также участники поединка за титул BMF Джастин Гейджи и .

Турнир UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада.

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

Четыре главных фишки Алекса Перейры – который за семь боев взял два пояса UFC