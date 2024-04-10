Джамал Хилл: «Я изуродую Перейру, если проведу тейкдаун. Точка»

Джамал Хилл считает, что превосходит в борьбе Алекса Перейру.

«На протяжении всей своей карьеры я дрался с грэпплерами. Они могут биться в стойке, но предпочитают бороться. У этого парня такой возможности не будет. Если он вцепится в меня, ему конец.

Я не . Не Иржи Прохазка. Я не один из тех парней, которые просто лежат, повалив соперника на настил. Если я проведу тейкдаун, я займу доминирующую позицию и изуродую тебя. Точка», – сказал полутяжеловес UFC Джамал Хилл.

Титульный поединок между Хиллом и пройдет в ночь на 14 апреля и возглавит UFC 300.

Роган считает, что Хилла недооценивают: «Многие котируют Перейру выше Джамала, но я не уверен на этот счет»

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300