Джамал Хилл: «Я изуродую Перейру, если проведу тейкдаун. Точка»

Теги UFC MMA Алекс Перейра Джамал Хилл Перейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл считает, что превосходит в борьбе Алекса Перейру.

«На протяжении всей своей карьеры я дрался с грэпплерами. Они могут биться в стойке, но предпочитают бороться. У этого парня такой возможности не будет. Если он вцепится в меня, ему конец.

Я не Ян Блахович. Не Иржи Прохазка. Я не один из тех парней, которые просто лежат, повалив соперника на настил. Если я проведу тейкдаун, я займу доминирующую позицию и изуродую тебя. Точка», – сказал полутяжеловес UFC Джамал Хилл.

Титульный поединок между Хиллом и Перейрой пройдет в ночь на 14 апреля и возглавит UFC 300.

Роган считает, что Хилла недооценивают: «Многие котируют Перейру выше Джамала, но я не уверен на этот счет»

Мы вам запрещаем пропускать UFC 300

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