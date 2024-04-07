Адесанья – дю Плесси: «Ты не хотел драться со мной на родной земле. Так что заткнись #####»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья жестко ответил на критику Дрикуса дю Плесси.

«Он сказал что я не хочу драться с королем Африки на его родной земле. Ты не хотел драться со мной на родной земле. Так что заткнись ##### [нафиг]», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Ранее Дрикус дю Плесси упрекнул Адесанью в желании провести бой в Австралии.

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