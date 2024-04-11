Дю Плесси − Адесанье: «Он сказал, что вызвал меня? Нет, его вызывают, когда я скажу»

Дрикус дю Плесси заявил, что намерен диктовать условия в переговорах с Исраэлем Адесаньей.

«Иззи говорит, что вызывал меня. Но нет. Это тебя вызывают, когда я скажу, что стал моим соперником. Знаю, что обсуждался наш бой на UFC 300, но ничего официального», − сказал чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Брендан Аллен: «Я поимею Дрикуса. Этот парень не может держать мой пояс»

Адесанья – дю Плесси: «Ты не хотел драться со мной на родной земле. Так что заткнись #####»