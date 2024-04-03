Дю Плесси намекнул на бой с Адесаньей: «Кое-кто хочет еще одного поражения в Австралии»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси UFC 305 Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси намекнул на бой с Исраэлем Адесаньей.

«Похоже, кое-кто хочет еще одного поражения в Австралии. Я бы тоже не горел желанием драться с королем Африки на его родной земле. Я в деле», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Турнир UFC 305 состоится в австралийском Перте в ночь на 18 августа.

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3 комментария
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Санья все таки не настоящий африканец?
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Ответ EAstman
Санья все таки не настоящий африканец?
Он русский, и никогда он в Африке не был.
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Ответ Иса Умаров
Он русский, и никогда он в Африке не был.
Китаец вообще-то
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