Дю Плесси намекнул на бой с Адесаньей: «Кое-кто хочет еще одного поражения в Австралии»

Дрикус дю Плесси намекнул на бой с Исраэлем Адесаньей.

«Похоже, кое-кто хочет еще одного поражения в Австралии. Я бы тоже не горел желанием драться с королем Африки на его родной земле. Я в деле», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Турнир UFC 305 состоится в австралийском Перте в ночь на 18 августа.

Дю Плесси вызвал Адесанью: «Ты обещал протащить мой труп по ЮАР. Так будь человеком слова»

Исраэль Адесанья: «Дю Плесси отказался драться со мной на UFC 300»