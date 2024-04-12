UFC презентовал новый дизайн защитной экипировки. Участники титульных боев будут выступать в золотых перчатках

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UFC провел презентацию нового дизайна защитной экипировки.

Официально дизайн будет утвержден в июне – UFC 302 станет первым турниром, на котором бойцы промоушена примерят новые перчатки.

Утверждается, что обновленный дизайн минимизирует количество тычков пальцами в глаза, а также снизит риск нанесения сопернику рассечения.

В перчатки будут встроены чипы, которые позволят собирать статистику в реальном времени. Цвет стандартных перчаток останется прежним, а участники титульных боев будут выступать в золотой экипировке.

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