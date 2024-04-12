Коулман вручит пояс BMF победителю боя Гейджи – Холлоуэй

Марк Коулман вручит пояс BMF победителю боя Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя.

Об этом президент промоушена сообщил во время пресс-конференции, посвященной UFC 300.

Турнир состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. Поединок между Гейджи и Холлоуэем пройдет в главном карде ивента.

– первый чемпион UFC в тяжелом весе и член Зала славы организации. В марте он попал в реанимацию после пожара, случившегося в его доме. Он вынес из горящего дома родителей, после чего потерял сознание.

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