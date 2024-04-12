Официально: UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби

Стало известно место проведения турнира UFC 308.

Ивент состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом промоушен объявил во время пресс-конференции, посвященной UFC 300.

Кард события будет опубликован позже. В последний раз Абу-Даби принимал турнир UFC в октябре прошлого года – его возглавил титульный поединок между и .

Официально: 3 августа в Абу-Даби пройдет турнир UFC Fight Night

Абу-Даби спас UFC в пандемию – неудивительно, что супертурнир пройдет там. Это новый центр MMA