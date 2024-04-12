Официально: UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби

Теги UFC MMA UFC 308 Бокс/MMA/UFC

Стало известно место проведения турнира UFC 308.

Ивент состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом промоушен объявил во время пресс-конференции, посвященной UFC 300.

Кард события будет опубликован позже. В последний раз Абу-Даби принимал турнир UFC в октябре прошлого года – его возглавил титульный поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

Официально: 3 августа в Абу-Даби пройдет турнир UFC Fight Night

Абу-Даби спас UFC в пандемию – неудивительно, что супертурнир пройдет там. Это новый центр MMA

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий