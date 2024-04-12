Бонусы на UFC 300 повысят до $300 тысяч
UFC поднимет размер денежных бонусов на турнире UFC 300.
Это подтвердил президент промоушена Дана Уайт. По его словам, выплаты составят $300 тысяч.
Обычно организация вручает по $50 тысяч за лучший бой и лучшее выступление каждого турнира.
UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. В главном событии ивента состоится титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
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