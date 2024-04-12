Бонусы на UFC 300 повысят до $300 тысяч

UFC поднимет размер денежных бонусов на турнире UFC 300.

Это подтвердил президент промоушена . По его словам, выплаты составят $300 тысяч.

Обычно организация вручает по $50 тысяч за лучший бой и лучшее выступление каждого турнира.

UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. В главном событии ивента состоится титульный бой в полутяжелом весе между и .

Лучший способ подготовиться к UFC 300 – наш гайд. Разобрали все бои!

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