Бонусы на UFC 300 повысят до $300 тысяч

Теги UFC Дана Уайт MMA деньги UFC 300 Бокс/MMA/UFC

UFC поднимет размер денежных бонусов на турнире UFC 300.

Это подтвердил президент промоушена Дана Уайт. По его словам, выплаты составят $300 тысяч.

Обычно организация вручает по $50 тысяч за лучший бой и лучшее выступление каждого турнира.

UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. В главном событии ивента состоится титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

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