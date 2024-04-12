Кудряшов 26 апреля проведет поединок против Робутти

Стал известен следующий соперник Дмитрия Кудряшова.

26 апреля проведет бой в тяжелом весе против аргентинца Леонардо Даниэля Робутти.

Четырехраундовый поединок возглавит турнир серии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Москве.

В последний раз 38-летний Кудряшов дрался в марте, когда нокаутировал Деандре Севейджа в шестом раунде.

Владимир Хрюнов: «Ведем переговоры с Кудряшовым, но у меня не хватит на него денег, даже если продам свою китайскую машину»

Кудряшов – о поражении Цзю: «Вся шелуха отвалится, и он станет настоящим боксером. Через такие падения приходят к настоящему величию»