Дмитрий Кудряшов: «Чарло устроит трепку Канело. Сауль ушел в крайность со своей веганской диетой»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Кудряшов бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов уверен в успехе Чарло в поединке с Канело.

«Чарло устроит такую трепку Альваресу! Канело уже не тянет. Со своей веганской диетой он ушел в крайность. Мы это проходили тысячу раз. Каждый, кто начинает менять питание, скатывается в одну историю. Все говорят о новой энергии и суперсиле, но это полная шляпа. Себя обманывать можно сколько угодно, а попробуйте обмануть компьютер с тренажерами.

Результаты показывают, что этим спортсменам не тренироваться надо, а лечиться. Александр Шлеменко через это проходил. Шел на диету, проиграл и сказал: «Лучше буду есть мясо». Чарло должен выиграть у Альвареса по всем законам жанра: деньги, аудитория и так далее», – заявил российский боксер Дмитрий Кудряшов.

Напомним, что Джермелл Чарло и Сауль Альварес подерутся в в Лас-Вегасе (США) в ночь на 1 октября.

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1 комментарий

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Оскар Муравьёв
Кудряшов как боксёр никакущий конечно... Но как эксперт кстати очень даже понимает
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0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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