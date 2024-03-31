Кудряшов – о поражении Цзю: «Вся шелуха отвалится, и он станет настоящим боксером. Через такие падения приходят к настоящему величию»

Дмитрий Кудряшов оценил первое поражение Тимофея Цзю.

«Большое разочарование от результата. Но мне кажется, что такой бой и его итог для Тима пойдут только на пользу. Как говорится, вся шелуха отвалится, и он станет настоящим боксером. Через такие падения приходят к настоящему величию. Будем смотреть за развитием событий.

Ничего страшного не произошло, Тим молод. Он уже был наверху, у него уже есть имя, о нем говорят. И не только благодаря отцу. Он и сам уже многое сделал. Произошедшее – это не плохо. И сделает Тима только лучше», – заявил экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Дмитрий Кудряшов.

Напомним, Тимофей Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса