Кудряшов – о поражении Цзю: «Вся шелуха отвалится, и он станет настоящим боксером. Через такие падения приходят к настоящему величию»

Теги Тимофей Цзю Дмитрий Кудряшов бокс Себастьян Фундора Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов оценил первое поражение Тимофея Цзю.

«Большое разочарование от результата. Но мне кажется, что такой бой и его итог для Тима пойдут только на пользу. Как говорится, вся шелуха отвалится, и он станет настоящим боксером. Через такие падения приходят к настоящему величию. Будем смотреть за развитием событий.

Ничего страшного не произошло, Тим молод. Он уже был наверху, у него уже есть имя, о нем говорят. И не только благодаря отцу. Он и сам уже многое сделал. Произошедшее – это не плохо. И сделает Тима только лучше», – заявил экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Дмитрий Кудряшов.

Напомним, Тимофей Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса

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4 комментария
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Твоя шелуха че досих пор не отвалилась
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Дима так и не пришел к величию )
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Странный разброс в судействе, надо посмотреть бой, пока не видел. С Кудряшовым согласен.
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