Кудряшов – об ударе Дюбуа в бою с Усиком: «Он пришелся на резинку от трусов, а не по причинному месту»
Дмитрий Кудряшов не считает, что Даниэль Дюбуа попал в пах Александру Усику.
«У Усика причинное место находится не на поясе, а на повторе было видно, что удар был в резинку.
Поэтому здесь на усмотрение судей. Раз вывели такое решение, значит, Усик решил бой в свою пользу.
На самом деле думал, на фоне прошлого боя Дюбуа с Лереной для Усика будет более простая задача, чем вышло», – сказал боксер Дмитрий Кудряшов.
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