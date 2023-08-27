Кудряшов – об ударе Дюбуа в бою с Усиком: «Он пришелся на резинку от трусов, а не по причинному месту»

Теги тяжелый вес Александр Усик Дмитрий Кудряшов бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов не считает, что Даниэль Дюбуа попал в пах Александру Усику.

«У Усика причинное место находится не на поясе, а на повторе было видно, что удар был в резинку.

Поэтому здесь на усмотрение судей. Раз вывели такое решение, значит, Усик решил бой в свою пользу.

На самом деле думал, на фоне прошлого боя Дюбуа с Лереной для Усика будет более простая задача, чем вышло», – сказал боксер Дмитрий Кудряшов.

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10 комментариев

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Игорь Пичугин
Че наша десантура Лебедев скажет?
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Авраам Линкольн
ещё один правил не знает.
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Александр Баранов
Почему все думают, что черный пиар полезен? Вот человек строит из себя больного, он думает это поможет поднять его медийный рейтинг?) Ну открой ты правила, почитай про линию пупка, найти стоп-кадр не в 188 качестве. Это же так просто
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Вася Енотов
Ещё один крупный эксперт)). Здесь мнение Сергея Ковалева как-то ещё логично бы смотрелось, но этого слушать......
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Сергей Скляров
Асбаров сводил тебя в школу))
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Александр Степанов
Ответ Максим Ачкасов
анатомию знает. усик еще бы по шею натянул бы шорты и орал, что у него там яйца
Причем тут анатомия, когда есть правила?
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Magic_Man
Ответ Александр Баранов
Почему все думают, что черный пиар полезен? Вот человек строит из себя больного, он думает это поможет поднять его медийный рейтинг?) Ну открой ты правила, почитай про линию пупка, найти стоп-кадр не в 188 качестве. Это же так просто
Я первый раз слышу про линию пупка.
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Magic_Man
Ответ Александр Баранов
Почему все думают, что черный пиар полезен? Вот человек строит из себя больного, он думает это поможет поднять его медийный рейтинг?) Ну открой ты правила, почитай про линию пупка, найти стоп-кадр не в 188 качестве. Это же так просто
https://youtube.com/shorts/GITpEzy_z7A?si=vZXz-r4ZtCGVdx9U
Вот так Уорд выйграл у Ковалёва. Какая линия пупка?!
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Вася Енотов
Ответ Игорь Пичугин
Че наша десантура Лебедев скажет?
Он же "потерял интерес" к Усику)
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