Кудряшов – об ударе Дюбуа в бою с Усиком: «Он пришелся на резинку от трусов, а не по причинному месту»

Дмитрий Кудряшов не считает, что Даниэль Дюбуа попал в пах Александру Усику.

«У Усика причинное место находится не на поясе, а на повторе было видно, что удар был в резинку.

Поэтому здесь на усмотрение судей. Раз вывели такое решение, значит, Усик решил бой в свою пользу.

На самом деле думал, на фоне прошлого боя с Лереной для Усика будет более простая задача, чем вышло», – сказал боксер .

«Меня обманули, лишив победы». Нервное возвращение Усика: вырубил соперника, хотя сам упал после удара ниже пояса