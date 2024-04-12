Камил Гаджиев: «Не считаю Царукяна прям явным фаворитом. Оливейра очень опасен»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Чарльз Оливейра Арман Царукян Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев дал прогноз на бой Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.

«Многие сейчас списывают Оливейру, но этого делать нельзя. Я не считаю Армана прям явным фаворитом. Но чуть-чуть Царукян для меня фаворит. Он моложе и амбициознее, поэтому и думаю, что он ближе к победе.

Оливейра очень опасен. Он умеет финишировать, умеет ударить, умеет задушить неожиданно. Но Царукян – очень думающий боец. Поэтому ошибок он не допускает.

Даже в проигранных боях он не допускал фатальных ошибок. Я думаю, в бою с Оливейрой Арман просто решением заберет каждый раунд и победит», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Поединок Царукяна и Оливейры состоится в главном карде UFC 300. Турнир пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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