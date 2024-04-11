Оливейра рассказал о значении прозвища «Ду Бронкс»: «Униженный ребенок, пришедший из фавел»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра рассказал, что для него значит прозвище «Ду Бронкс».

«Это ребенок, униженный, пришедший из ниоткуда, из низов, из фавел. Если бы Бог забрал меня сегодня, то я бы умер очень счастливым человеком.

Все, что у меня есть, все, что я смог дать родителям. Вот, что для меня значит «Ду Бронкс», − сдерживая слезы, сказал легковес UFC Чарльз Оливейра, владевший титулом в легком весе с 2021 по 2022 год.

В ночь на 14 апреля Чарльз подерется с Арманом Царукяном на UFC 300.

Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»

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