Оливейра рассказал о значении прозвища «Ду Бронкс»: «Униженный ребенок, пришедший из фавел»

Чарльз Оливейра рассказал, что для него значит прозвище «Ду Бронкс».

«Это ребенок, униженный, пришедший из ниоткуда, из низов, из фавел. Если бы Бог забрал меня сегодня, то я бы умер очень счастливым человеком.

Все, что у меня есть, все, что я смог дать родителям. Вот, что для меня значит «Ду Бронкс», − сдерживая слезы, сказал легковес UFC Чарльз Оливейра, владевший титулом в легком весе с 2021 по 2022 год.

В ночь на 14 апреля Чарльз подерется с Арманом Царукяном на UFC 300.

Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»